За час повномасштабного вторгнення рф артист лише ненадовго приїздив на батьківщину, але він продовжує гастролювати Європою, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Монатик показав несподівані кадри зі свого концерту в Охматдиті в Києві та розповів, як через чергову загрозу з боку російських окупантів концерт довелося зупиняти.

"В наших реаліях, через повітряну тривогу, довелось зупинити концерт та спуститися до бомбосховища, де ми і продовжили виступ, направлений на підняття настрою та морального духу. Ніщо нас не зламає! Ми вистоїмо в будемо жити! Обов’язково потрібно триматися і підтримувати один одного! Все буде Україна! 💙💛", — наголосив Дмитро.

Співак також емоційно звернувся до колективу лікарні: "Сьогодні приїхав підтримати Охматдит, з яким ми співпрацюємо вже багато років. Любі лікарі, медсестри та медбрати, дорогі батьки діток, які борються за своє життя, від усієї душі дякую вам за просто неймовірну титанічну щоденну працю. Не дивлячись на такий складний час, ви продовжуєте гідно виконувати свою роботу та рятуєте наше майбутнє покоління!".

Нагадаємо, Дмитро Монатик згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатик дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Дмитро Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і нарвався на критику.