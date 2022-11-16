За время полномасштабного вторжения рф артист лишь ненадолго приезжал на родину, но он продолжает гастролировать по Европе, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам.
В этот раз на своей странице в Instagram Монатик показал неожиданные кадры со своего концерта в Охматдете в Киеве и рассказал, как из-за очередной угрозы со стороны российских оккупантов концерт пришлось останавливать.
"В наших реалиях, из-за воздушной тревоги, пришлось остановить концерт и спуститься в бомбоубежище, где мы и продолжили выступление, направленное на поднятие настроения и морального духа. Ничто нас не сломает! Мы выстоим в будем жить! Обязательно нужно держаться и поддерживать друг друга! Все будет Украина! 💙💛", - подчеркнул Дмитрий.
Певец также эмоционально обратился к коллективу больницы: "Сегодня приехал поддержать Охматдет, с которым мы сотрудничаем уже много лет. Дорогие врачи, медсестры и медбратья, дорогие родители детей, борющихся за свою жизнь, от всей души благодарю вас за просто невероятный титанический ежедневный труд. Не смотря на такое сложное время, вы продолжаете достойно выполнять свою работу и спасаете наше будущее поколение!".
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Напомним, Дмитрий Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.
Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.
Также Politeka писала, что Дима Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.