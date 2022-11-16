І хоча Раміна Есхакзай з 2014 року співпрацювала з росією, після повномасштабного вторгнення до неї прийшло розуміння, чому вона чинила неправильно.

Популярна українська журналістка та блогер Раміна Есхакзай після початку повномасштабної війни в Україні зіткнулася з хейтом громадськості через те, що продовжила розмовляти російською мовою. Більше того, ведуча відмовлялася переходити на українську, але змінила риторику. Про це вона розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі "Палає" .



За словами знаменитості, вона "не перевзулась", а усвідомила, що важливо ідентифікувати себе як громадянина України. І хоча Раміна Есхакзай з 2014 року співпрацювала з росією, після повномасштабного вторгнення до неї прийшло розуміння, чому вона чинила неправильно.

Щодо мовного скандалу та відео, опублікованого Раміном у березні, Раміна Есхакзай каже, що не любить лицемірити, коли довкола всі теж неідеальні.

"Я не люблю, коли мене змушують щось говорити і робити. І коли вдають, що ти тупа, а всі навколо просто такі п***ц ідеальні. І коли починають навалювати, що "та ти не знаєш українську мову, тобі потрібно його вивчити"... У мене взагалі не було жодних питань з приводу української мови. Якщо зі мною людина розмовляє українською – я з нею теж українською, російською – російською, почне англійською – значить будемо англійською. Ну, не було в мене проблем, а проблему створили на рівному місці", – прокоментувала Раміна Есхакзай.

На її думку, краще іншим людям не критикувати за незнання української мови, а показувати свій приклад, як просувати українську мову. А якщо це не працює, то "пробиватися" до людей, які пишуть закони, щоб дорівнювати правила гри на громадському полі.

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