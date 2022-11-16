И хотя Рамина Эсхакзай с 2014 года сотрудничала с россией, после полномасштабного вторжение к ней пришло понимание, почему она поступала неправильно.

Популярная украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай после начала полномасштабной войны в Украине столкнулась с хейтом общественности из-за того, что продолжила разговаривать на русском языке. Более того, ведущая отказывалась переходить на украинский, но сменила риторику. Об этом она рассказала в интервью на ютуб-канале "Палає".



По словам знаменитости, она "не переобулась", а осознала, что важно идентифицировать себя как гражданина Украины. И хотя Рамина Эсхакзай с 2014 года сотрудничала с россией, после полномасштабного вторжение к ней пришло понимание, почему она поступала неправильно.

Относительно языкового скандала и видео, опубликованного Рамином в марте, Рамина Эсхакзай говорит, что не любит лицемерить, когда вокруг все тоже неидеальны.

"Я не люблю, когда меня заставляют что-то говорить и делать. И когда делают вид, что ты тупая, а все вокруг просто такие п***ц идеальные. И когда начинают наваливать, что "да ты не знаешь украинский язык, тебе нужно его выучить"... У меня вообще не было никаких вопросов по поводу украинского языка. Если со мной человек говорит на украинском – я с ним тоже на украинском, на русском – на русском, начнет на английском – значит будем на английском. Ну не было у меня проблем, а проблему создали на ровном месте", – прокомментировала Рамина Эсхакзай.

По ее мнению, лучше другим людям не критиковать за незнание украинского языка, а показывать свой пример, как продвигать украинский язык. А если это не работает, то "пробиваться" к людям, которые пишут законы, чтобы равны правила игры на общественном поле.

Напомним, блогерша Эсхакзай показала уникальные кадры с еще целым самолетом "Мрія".

Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай вывела запроданку Ани Лорак на чистую воду и дала ей совет.

Как Politeka сообщала, Рамина Эсхакзай после очередной трагедии раскрыла правду украинцам.