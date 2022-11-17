Актриса, дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук згадала про те, як раніше худнула.

Популярна артистка, актриса театру та кіно Ганна Саліванчук зайнялася схудненням, щоб до кінця відновити свою дородову форму. Після народження другого сина Саліванчук мріє скинути зайві кілограми і не бажає відступати.

Анна почала тренуватися, ходити на масаж, басейн та танці. При цьому не забуває артистка про харчування.

«Ось замаринувала м'ясо, щоб спекти м'ясо сьогодні. Але світла нема. Приємного ... »- Висловилася спочатку Ганна. Потім вона додала:

«І так, 4 роки тому я схудла на 10 кг, і в моєму пп щодня був келих вина» - зауважила також Саліванчук.

Ганна вже довгий час живе у шлюбі із продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита. Саліванчук завжди наголошує на тому, що вона не просто дружина чи мати, а насамперед успішна жінка.

Також на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка вирішила висловитися про сенс життя та звернулася до українців із важливим закликом.

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