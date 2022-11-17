Популярна артистка, актриса театру та кіно Ганна Саліванчук зайнялася схудненням, щоб до кінця відновити свою дородову форму. Після народження другого сина Саліванчук мріє скинути зайві кілограми і не бажає відступати.
Анна почала тренуватися, ходити на масаж, басейн та танці. При цьому не забуває артистка про харчування.
«Ось замаринувала м'ясо, щоб спекти м'ясо сьогодні. Але світла нема. Приємного ... »- Висловилася спочатку Ганна. Потім вона додала:
«І так, 4 роки тому я схудла на 10 кг, і в моєму пп щодня був келих вина» - зауважила також Саліванчук.
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Ганна вже довгий час живе у шлюбі із продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита. Саліванчук завжди наголошує на тому, що вона не просто дружина чи мати, а насамперед успішна жінка.
Також на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка вирішила висловитися про сенс життя та звернулася до українців із важливим закликом.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.