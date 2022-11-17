Популярная артистка, актриса театра и кино Анна Саливанчук занялась похудением, чтобы до конца восстановить свою дородовую форму. После рождения второго сына Саливанчук мечтает сбросить лишние кг и не желает отступать.
Анна начала тренироваться, ходить на массаж, бассейн и танцы. При этом не забывает артистка и о питании.
«Вот замариновала мясо, чтобы испечь мясо сегодня. Но света нет. Приятного…» - высказалась сначала Анна. После она добавила:
«И так, 4 года тому назад я похудела на 10 кг, и в моем пп каждый день был бокал вина» - подметила также Саливанчук.
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Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Саливанчук всегда акцентирует внимание на том, что она не просто жена или мать, а в первую очередь успешная женщина.
Также на своей странице в Instagram 37-летняя артистка решила высказаться о смысле жизни и обратилась к украинцам с важным призывом.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.