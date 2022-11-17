Актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук вспомнила о том, как раньше худела.

Популярная артистка, актриса театра и кино Анна Саливанчук занялась похудением, чтобы до конца восстановить свою дородовую форму. После рождения второго сына Саливанчук мечтает сбросить лишние кг и не желает отступать.

Анна начала тренироваться, ходить на массаж, бассейн и танцы. При этом не забывает артистка и о питании.

«Вот замариновала мясо, чтобы испечь мясо сегодня. Но света нет. Приятного…» - высказалась сначала Анна. После она добавила:

«И так, 4 года тому назад я похудела на 10 кг, и в моем пп каждый день был бокал вина» - подметила также Саливанчук.

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Саливанчук всегда акцентирует внимание на том, что она не просто жена или мать, а в первую очередь успешная женщина.

Также на своей странице в Instagram 37-летняя артистка решила высказаться о смысле жизни и обратилась к украинцам с важным призывом.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.