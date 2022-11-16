Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайне відео із нової зйомки, на якому з'явилася у нескромному образі.

Як видно, на новому відео з музикою Меладзе Анна знята у цікавій локації, це місце схоже на розкішний палац. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому вбранні – на ній чорна сукня з вирізами, яка підкреслила ідеальну фігуру та пружну красу. У тон до сукні Ганна одягла довгі рукавички, а на деяких фрагментах вона ще й у бежевій накидці. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Неплях написала: "Всупереч". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію моделі: "Ви і є любов", "Чарівна", "Як це прекрасно", "Як красиво", "Божественно. До мурашок", "Гарно так", "Так чуттєво", "Що це за місце?", "Як це красиво", "Нереальна Анна", "Неймовірно", "Красуня".

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