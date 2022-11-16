Як повідомляє Politeka.net, 15 листопада країна-агресор росія масово обстріляла територію України. Тим часом територією Польщі потрапили дві російські ракети. Ворожий снаряд впав у селі Пшеводув, розташованому за шість кілометрів від українсько-польського кордону. Внаслідок російської атаки загинули двоє людей.
Українці були в шоці від того, що сталося. Не залишилася осторонь і українська співачка Jerry Heil, яка без зайвих слів просто показала в Інстаграм, як росіяни радіють тому, що в Польщі загинули безневинні люди.
Співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва ) показала, які радісні коментарі пишуть росіяни з приводу вибухів російських ракет у Польщі. Виконавиця просить поширити всі ці коментарі, щоби цивілізований світ розумів, що має справу з нелюдями.
"Реакція росіян на ракету, що впала в Польщі. Репост максимальний, друзі! Нехай наші польські друзі бачать, як "воно" радіє", - зазначила співачка Jerry Heil.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Брітні Спірс у крихітному купальнику не змогла приховати очевидні недоліки: "Очевидно потрібен стиліст"
Їхній «цар» уже все, - політик Дмитро Співак повідомив, що може змінитися в росії в найближчі два місяці
"Є гіркий присмак": зірка "1+1" Падалко висловилася про поїздку Зеленського до Херсона
Полякова емоційно відреагувала на повернення Кароль у "Голос країни": "Бачите, який у мене..."
Варто зазначити, що оскільки Польща є країною НАТО, саме Альянс має дати рішучу відповідь. Проте все більше заяв про те, що члени НАТО не впевнені, що це була російська ракета, запущена з території росії.
Нагадаємо, що Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років.
Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри.
Також Politeka писала, що Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру.