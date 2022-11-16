Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычное видео из новой съемки, на котором появилась в нескромном образе.

Как видно, на новом видео с музыкой Меладзе Анна запечатлена в интересной локации, это место похоже на роскошный дворец. Перед камерой она появилась в соблазнительном наряде – на ней черное платье с вырезами, которое подчеркнула идеальную фигуру и упругие прелести. В тон к платью Анна надела длинные перчатки, а на некоторых фрагментах она еще и в бежевой накидке. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Неплях написала: "Вопреки". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию модели: "Вы и есть любовь", "Очаровательна", "Как это прекрасно", "Как красиво", "Божественно. До мурашек", "Красиво так", "Так чувственно", "Что это за место?", "Как это красиво", "Нереальна Анна", "Невероятно", "Красотка".

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова растянулась в эффектном шпагате и восхитила фигурой: "Серьезное оружие".

Как сообщала Politeka, Jerry Heil без лишних слов показала, как россияне радуются гибели невинных поляков: "Пусть видят...".

Также Politeka писала, что Кароль в слезах эмоционально обратилась к украинцам после сложного вечера: "И ты береги себя...".