Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычное видео из новой съемки, на котором появилась в нескромном образе.
Как видно, на новом видео с музыкой Меладзе Анна запечатлена в интересной локации, это место похоже на роскошный дворец. Перед камерой она появилась в соблазнительном наряде – на ней черное платье с вырезами, которое подчеркнула идеальную фигуру и упругие прелести. В тон к платью Анна надела длинные перчатки, а на некоторых фрагментах она еще и в бежевой накидке. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.
В подписи к публикации Неплях написала: "Вопреки". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию модели: "Вы и есть любовь", "Очаровательна", "Как это прекрасно", "Как красиво", "Божественно. До мурашек", "Красиво так", "Так чувственно", "Что это за место?", "Как это красиво", "Нереальна Анна", "Невероятно", "Красотка".
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