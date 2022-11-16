Популярна гімнастка, спортсменка та переможниця одного із сезонів «Холостячка» Даша Ульянова є майстром спорту, активно займається собою та продовжує вести блог. Цього разу дівчина нагадала про важливість тренувань.

Варто зазначити, про своє перетворення Ульянова говорила неодноразово - вона скинула більше 10 кг, зробила губи, змінила стиль і почала більше піклуватися про здоров'я, щоб не повертатися до краю з минулого.

Більше того, дівчина намагається чесно показати та розповісти, як іноді важко даються зміни. Наприклад, раніше вона поскаржилася на знову набрану вагу і постаралася оптимально виправити це, досить активно тренуючись.

"Посмішка - серйозна зброя. Добре, що все добре закінчується" - додала наступні Сторі Даша.

Також вона посміялася з того, як у оточуючих вже є діти, у знайомих бізнес або якісь плани на нього. Коли вона сама не поспішає заводити сім'ю і просто дуріє.

«Вибачте, не втрималася 😁» - додає Даша під відео.

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