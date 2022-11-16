Як відомо, російські злочинці продовжують обстрілювати наше мирне населення. Вчора було випущено близько 90 ракет, 70 з яких було збито. Тим не менш, були й потрапляння по критичній інфраструктурі, є постраждалі.

У багатьох українців зникло світло та зв'язок, що також схвилювало суспільство. Тіна Кароль не залишилася осторонь ситуації і записала емоційне відео, попросивши українців бути обережнішими і не забувати перебувати в укриттях під час повітряних тривог.

«Сонечко ...; Тіночка, все буде добре!; Дуже любимо тебе❤️🥺; Бережи себе 🇺🇦❣️; Красуня 😍; Все буде добре ❤️ любимо тебе дуже сильно 🫂; А сьогодні ми мали зустрітися 🥲; Ми без світла бачимо, що вони…; Херсон удома, ось що найголовніше!; Любимо сильно тебе, бережемо і ти бережи себе, тільки ти не плач ❤️🇺🇦; Їм кінець, тому демони куховарять по цивільних. Ми це переживемо. І без світла посидимо» - відповідають у мережі.

«Зворушливий момент для всіх – відеодзвінок у реалтаймі хлопців із фронту з глядачами у концертному залі. Це про єднання нації, це про підтримку та наснагу, це про повагу та увагу нашим захисникам. Колір нації! - Також пише Кароль під постом.

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