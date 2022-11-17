Свій пост Аліна Гросу розмістила після того, як повідомила про перенесену операцію, а незабаром після цього стало відомо, що її бойфренд залишив Україну і повернувся до росії.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Аліна Гросу, яка з перших днів війни в Україні зайнялася волонтерською діяльністю, знову натякнула на розлучення з російським актором Романом Полянським. Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала рідкісне фото з батьками та підписом із натяком на розлучення з актором Полянським.

Свій пост співачка розмістила після того, як повідомила про перенесену операцію, а незабаром після цього стало відомо, що її бойфренд, російський актор Роман Полянський залишив Україну і повернувся до Росії.

На фото артистка Аліна Гросу позує разом зі своїми батьками, які обіймають свою кохану доньку та ніжно посміхаються поряд із нею. Артистка зазначила, що коли батьки з тобою у такий час — безцінно.

"Ця мить обіймів вмить зцілює серця ... У найщасливішу цю бажану хвилину, недаремно я живу своє життя", — написала під знімком Аліна Гросу .

Підписники підтримали Аліну, зазначивши, що батьки є найважливішими людьми в житті кожного. Інші також відзначали схожість Гросу з її батьком: "Це точно! Чоловіки, що приходить-йдуть, а батьки на завжди", "Аліна у тебе дуже гарна родина, круто виглядаєте!", "Алінка ви так схожі на тата такі красиві".

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