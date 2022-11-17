Свой пост Алина Гросу разместила после того, как сообщила о перенесенной операции, а вскоре после этого стало известно, что ее бойфренд покинул Украину и вернулся в россию.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Алина Гросу, которая с первых дней войны в Украине занялась волонтерской деятельностью, вновь намекнула на расставание с российским актером Романом Полянским. Так, на своей странице в Instagram она опубликовала редкое фото с родителями и подписью с намеком на расставание с актером Полянским.

Свой пост певица разместила после того, как сообщила о перенесенной операции, а вскоре после этого стало известно, что ее бойфренд, российский актер Роман Полянский покинул Украину и вернулся в россию.

На фото артистка Алина Гросу позирует вместе со своими родителями, которые обнимают свою любимую дочь и нежно улыбаются рядом с ней. Артистка отметила, что когда родители с тобой в такое время — бесценно.

"Это мгновение объятий вмиг исцеляет сердца… В самую счастливую эту желанную минуту, не напрасно я живу свою жизнь", — написала под снимком Алина Гросу.

Подписчики поддержали Алину, отметив, что родители самые важные люди в жизни каждого. Другие также отмечали схожесть Гросу с ее отцом: "Это точно! Мужчины приходят и уходят, а родители на всегда", "Алина у тебя очень красивая семья, круто выглядите!", "Алинка вы так похожи на папу такие красивые".

Напомним, Гросу показала своего малыша в кроватке и рассказала, как его зовут.

Как сообщала Politeka, пополнение в семье Гросу, звезда показала малыша.

Также Politeka писала, Алина Гросу уже может ходить после сложной операции.