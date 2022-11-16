Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати курку з гарбузовим пюре.

"По-перше, буде смачно і яскраво. По-друге, дуже по-осінньому. Така страва зігріє і своїм кольором, і смаком. Ніби серед листопаду з’явилося літнє сонце і обійняло своїм теплом. Може насправді гарбуз росте восени саме для цього? Щоб світити нам замість сонця і нагадувати, що все буде ок? Просто приготуйте курку з гарбузом, поїжте, а потім простежте свій настрій", — радить Євген Клопотенко.

Беремо 500 г гарбуза, чистимо та варимо до готовності 20-30 хвилин. Додаємо масло, цедру лимона та перебиваємо все блендером до стану пюре.

Курячих стегенець беремо 4 шт, відділяємо м’ясо від шкірки та кісток. За бажанням можна додати трішки соку лимона, щоб збалансувати смак. Для м'яса зірка "Мастер Шеф" радить використовувати ананасовий маринад.

"Ви отримаєте приємну солодкість маринаду, який робить курці весь смак, тож вам не треба буде думати про спеції і як їх заміксувати. Крім того, курочка отримає карамелізовану блискучу оболонку, а це взагалі любов. Ідеально, коли готуєш курку однаково і хочеться якось це все урізноманітнити, але щоб залишалося просто. Отже, замаринували м’ясо, потім обсмажили його до готовності по 7-10 хвилин з обох сторін. Солити, перчити, прикрашати петрушкою чи поливати лимоном можна за покликом серця і рецепторів", — пояснює Клопотенко.

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