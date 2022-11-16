Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати курку з гарбузовим пюре.
"По-перше, буде смачно і яскраво. По-друге, дуже по-осінньому. Така страва зігріє і своїм кольором, і смаком. Ніби серед листопаду з’явилося літнє сонце і обійняло своїм теплом. Може насправді гарбуз росте восени саме для цього? Щоб світити нам замість сонця і нагадувати, що все буде ок? Просто приготуйте курку з гарбузом, поїжте, а потім простежте свій настрій", — радить Євген Клопотенко.
Беремо 500 г гарбуза, чистимо та варимо до готовності 20-30 хвилин. Додаємо масло, цедру лимона та перебиваємо все блендером до стану пюре.
Курячих стегенець беремо 4 шт, відділяємо м’ясо від шкірки та кісток. За бажанням можна додати трішки соку лимона, щоб збалансувати смак. Для м'яса зірка "Мастер Шеф" радить використовувати ананасовий маринад.
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"Ви отримаєте приємну солодкість маринаду, який робить курці весь смак, тож вам не треба буде думати про спеції і як їх заміксувати. Крім того, курочка отримає карамелізовану блискучу оболонку, а це взагалі любов. Ідеально, коли готуєш курку однаково і хочеться якось це все урізноманітнити, але щоб залишалося просто. Отже, замаринували м’ясо, потім обсмажили його до готовності по 7-10 хвилин з обох сторін. Солити, перчити, прикрашати петрушкою чи поливати лимоном можна за покликом серця і рецепторів", — пояснює Клопотенко.
Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.
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