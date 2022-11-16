В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить курицу с тыквенным пюре.

"Во-первых, будет вкусно и ярко. Во-вторых, очень по-осеннему. Такое блюдо согреет и своим цветом, и вкусом. Словно среди ноября появилось летнее солнце и обняло своим теплом. Может на самом деле тыква растет осенью именно для этого? Чтобы светить нам вместо солнца и напоминать, что все будет ок? Просто приготовьте курицу с тыквой, поешьте, а потом проследите свое настроение", — советует Евгений Клопотенко.

Берем 500 г тыквы, чистим и готовим до 20-30 минут. Добавляем масло, цедру лимона и перебиваем все блендером до состояния пюре.

Куриных окорочков берем 4 шт, отделяем мясо от кожуры и костей. По желанию можно добавить немного сока лимона, чтобы сбалансировать вкус. Для мяса звезда "Мастер Шеф" рекомендует использовать ананасовый маринад.

"Вы получите приятную сладость маринада, который делает курице весь вкус, так что вам не нужно будет думать о специях и как их замиксовать. Кроме того, курочка получит карамелизированную блестящую оболочку, а это вообще любовь. Идеально, когда готовишь курицу одинаково и хочется как-то это все разнообразить, но чтобы оставалось просто. Итак, замариновали мясо, затем обжарили его до готовности по 7-10 минут с обеих сторон. Солить, перчить, украшать петрушкой или поливать лимоном можно по зову сердца и рецепторов", - объясняет Клопотенко.

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