Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар запропонував приготувати цікаву закуску, посмаживши сирний соус.

"Там всі дії варті результату. Буде відчуття, ніби ваш язик обійняли янголи (сподіваюся, вам це приємно звучить). По факту все просто: молоко, яйця, сир, борошно. Змішали, охолодили, у сухарях обваляли, посмажили. Готово. Легкі дії спричинять абсолютну магію, яка вам наразі дуже потрібна. Бо давайте, якщо і дивуватися зараз, то від приємного", — радить Клопотенко.

Спершу потрібно розтопити на повільному вогні 30г масла. Потім додаємо в розтоплене масло 50г борошна і підсмажуємо.

"Коли почуєте приємний вершковий запах (не дотягуйте до горілого), то вливайте 300мл молока, обов’язково помішуючи. Дрібку солі. І прям весь час помішуйте, доки воно не загусне. Потім зніміть з вогню, додайте один жовток, знов перемішайте. Натріть 240г сиру, теж у каструлю, теж перемішайте, доки він не розплавиться у соусі", — пояснює "Мастер Шеф".

Потім це все потрібно охолодити. Далі формуємо кульки, обвалюємо їх у збитих яйцях, потім сухарях, потім знов яйцях і знов сухарях.

"Олію заливаєте у сотейник, щоб був фритюр, і смажите до золотавої скоринки. Все. А тепер сідайте, щоб не впасти від пафосу. Це ви зробили смажений у паніровці соус морне", — додав Євген.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

Як повідомляла Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.

Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось скрасять літо.