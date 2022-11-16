Відомий телеведучий Юрій Горбунов поділився кадрами після атаки по Києву та звернувся до окупантів.

Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який став одним із ведучих "Сніданку на 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав жахливі кадри наслідків атаки Росії по Києву.

На відео можна побачити, що після збиття ворожої ракети, уламки впали на житловий будинок і почалася сильна пожежа. А на фото – героїчні українські рятувальники, котрі займалися ліквідацією наслідків атаки.

У підписі до публікації Горбунов написав злісне послання до рашистів: "Борушливі рашисти, програючи на фронті, тероризують громадянське населення і б'ють по інфраструктурі! Так завжди поводяться тільки боягузливі і нелюдські, для яких ніколи не було правил і честі! Смерть вам, російські загарбники ! Ви відповісте за все! За кожного вбитого українця, за кожен зруйнований будинок!".

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, окупанти вкотре влаштували масовану ракетну атаку, вражаючи об'єкти енергетичної інфраструктури у містах по всій Україні. Загалом країна-агресор випустила Україною близько 90 ракет, 70 з яких були збиті українськими силами протиповітряної оборони.

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