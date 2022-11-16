Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который стал одним из ведущих "Сніданку на 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил ужасающие кадры последствий атаки россии по Киеву.

На видео можно увидеть, что после сбития вражеской ракеты, осколки упали на жилой дом и начался сильный пожар. А на фото – героические украинские спасатели, которые занимались ликвидацией последствий атаки.

В подписи к публикации Горбунов написал злобное послание к рашистам: "Трусливые рашисты, проигрывая на фронте, терроризируют гражданское население и бьют по инфраструктуре! Так всегда ведут себя только трусливые и бесчеловечные, для которых никогда не было правил и чести! Смерть вам, русские захватчики! Вы ответите за все! За каждого убитого украинца, за каждый разрушенный дом!".

Напомним, во вторник, 15 ноября, оккупанты в очередной раз устроили массированную ракетную атаку, поражая объекты энергетической инфраструктуры в городах по всей Украине. В целом страна-агрессор выпустила по Украине около 90 ракет, 70 из которых были сбиты украинскими силами противовоздушной обороны.

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