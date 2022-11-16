Как известно, российские преступники продолжают обстреливать наше мирное население. Вчера было выпущено около 90 ракет, 70 из которых были сбиты. Тем не менее, были и попадания по критической инфраструктуре, есть пострадавшие.

У многих украинцев пропал свет и связь, что также взволновало общество. Тина Кароль не осталась в стороне ситуации и записала эмоциональное видео, попросив украинцев быть осторожнее и не забывать находиться в укрытиях при воздушных тревогах. В Телеграм бкурно обсудили пост Тины:

«Солнышко…; Тиночка, все будет хорошо!; Очень любим тебя❤️🥺; Береги себя 🇺🇦❣️; Красавица😍; Все будет хорошо ❤️ любим тебя очень сильно 🫂; А сегодня мы должны были встретиться 🥲; Мы и без света видим, что они…; Херсон дома, вот что самое главное!; Любим сильно тебя, бережем и ты береги себя, только ты не плачь ❤️🇺🇦; Им конец, поэтому демоны стряпают по гражданским. Мы это переживем. И без света посидим» - отвечают в сети.

«Трогательный момент для всех – видеозвонок в реалтайме ребят с фронта со зрителями в концертном зале. Это об единении нации, это о поддержке и воодушевлении, это об уважении и внимании нашим защитникам. Цвет нации!» - также пишет Кароль под постом.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.