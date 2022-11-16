Исполнительница Jerry Heil просит распространить все эти комментарии, чтобы цивилизованный мир понимал, что имеет дело с нелюдями.

Как сообщает Politeka.net, 15 ноября страна-агрессор россия массово обстреляла территорию Украины. Тем временем по территории Польши попали две российские ракеты. Вражеский снаряд упал в селе Пшеводув, расположенном в шести километрах от украинско-польской границы. В результате российской атаки погибли два человека.



Украинцы были в шоке от случившегося. Не осталась в стороне и украинская певица Jerry Heil, которая без лишних слов просто показала в Инстаграм, как россияне радуются тому, что в Польше погибли невинные люди.

Певица Jerry Heil (настоящее имя - Яна Шемаева) показала, какие радостные комментарии пишут россияне по поводу взрывов российских ракет в Польше. Исполнительница просит распространить все эти комментарии, чтобы цивилизованный мир понимал, что имеет дело с нелюдями.

"Реакция россиян на упавшую в Польше ракету. Репост максимальный, друзья! Пусть видят наши польские друзья, как "оно" радуется", — отметила певица Jerry Heil.

Стоит отметить, что поскольку Польша - это страна НАТО, именно Альянс должен дать решительный ответ. Зато все больше заявлений о том, что члены НАТО не уверены, что это была российская ракета, запущенная с территории россии.

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