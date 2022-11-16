Популярная гимнастка, спортсменка и победительница одного из сезонов «Холостячка» Даша Ульянова является мастером спорта, активно занимается собой и продолжает вести блог. В этот раз девушка напомнила о важности тренировок.
Стоит отметить, о своем преображении Ульянова говорила не раз - она сбросила более 10 кг, сделала губы, сменила стиль и начала больше заботиться о здоровье, чтобы не возвращаться к виду из прошлого.
Более того, девушка старается честно показать и рассказать, как иногда тяжело даются перемены. К примеру, ранее она пожаловалась на снова набранный вес и постаралась это оптимально исправить, довольно активно тренируясь.
"Улыбка - серьезное оружие. Хорошо, что все хорошо кончается" - добавила в следующих Стори Даша.
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Также она посмеялась над тем, как у окружающих уже есть дети, у знакомых бизнес или какие-то планы на него. В то время как она сама не спешит заводить семью и просто дурачится.
«Извините, не удержалась 😁» - добавляет Даша под видео.
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