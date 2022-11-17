21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Євдокименко показала ефектний кадр із нової фотосесії, яку для неї влаштував фотограф Кірк Трумен. Для зйомки модель приміряла чорне вбрання з пір'ям, розпустила волосся та зробила стриманий актуальний макіяж.

"Ера чорного лебедя", — лаконічно та красиво написала Соня під світлиною.

Численні шанувальники в коментарях засипали дівчину компліментами: "Незвичайно 😍 ... і з величезним смислом ... який читається в очах", "Шикарна Красуня! 😍❤️", "Дуже гарно вийшло!", "Ідеально💫✨💫".

Оцінило лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.