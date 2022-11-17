21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз Евдокименко показала эффектный кадр из новой фотосессии, которую для нее устроил фотограф Кирк Трумэн. Для съемки модель примерила черный наряд с перьями, распустила волосы и сделала сдержанный актуальный макияж.

"Эра черного лебедя", - лаконично и красиво написала Соня под фотографией.

Многочисленные поклонники в комментариях засыпали девушку комплиментами: "Необыкновенно😍...и с огромным смылом...который читается в глазах", "Шикарная Красотка! 😍❤️", "Очень красиво получилось!", "Идеально💫✨💫".

Оценило лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы вырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.