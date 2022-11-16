Варто зазначити, що раніше Андрій Бєдняков уже відвозив гуманітарну допомогу, спілкувався з місцевими та піднімав їм настрій.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий родом з Маріуполя Андрій Бєдняков, який став відомим після травел-шоу "Орел і решка", здійснив гуманітарну подорож до Донецької області. На своїй сторінці у Instagram-stories він поділився деталями подорожі.

Варто зазначити, що Андрій Бєдняков уже відвозив гуманітарну допомогу, спілкувався з місцевими та піднімав їм настрій. Довго на місці він сидіти не зміг і вирушив у нову подорож, щоби відвезти місцевому населенню гуманітарку.

" Люди мають знати, що про них пам'ятають. Це для них дуже важливо. Коли ми приїхали, в нас запитали: "Ого! А що ви тут забули?" Я відповів: "До вас приїхав". Кожен раз, коли ми приїжджаємо туди з Денисом Христовим (український телеведучий), я не розумію, чому люди сидять там... Але в кожного свій вибір і своє життя. А життя обов’язково переможе смерть!" – поділився своїми роздумами Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков також розповів про історію, що сталася у Великій Новосілці Донецької області.

"Ми з місцевими зробили спільне фото, а відразу після нього дуже близько був "приліт", "Діти, а ну швидко всередину", – крикнула чиясь мама", – згадує Бєдняков.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

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