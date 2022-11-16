Стоит отметить, что раньше Андрей Бедняков уже отвозил гуманитарную помощь, общался с местными и поднимал им настроение.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков, который стал известен после травел-шоу "Орел и решка", совершил гуманитарное путешествие в Донецкую область. На своей странице в Instagram-stories он поделился деталями путешествия.

Стоит отметить, что Андрей Бедняков уже отвозил гуманитарную помощь, общался с местными и поднимал им настроение. Долго на месте он сидеть не смог и отправился в новое путешествие, чтобы отвезти местным гуманитарку.

"Люди должны знать, что о них помнят. Это для них очень важно. Когда мы приехали, у нас спросили: "Ого! А что вы здесь забыли?" Я ответил: "К вам приехал". Каждый раз, когда мы приезжаем туда с Денисом Христовым (украинский телеведущий), я не понимаю, почему люди сидят там... Но у каждого свой выбор и своя жизнь. А жизнь обязательно победит смерть!" – поделился своими размышлениями Андрей Бедняков.

Андрей Бедняков также рассказал об истории, которая произошла в Великой Новоселке Донецкой области.

"Мы с местными сделали общее фото, а сразу после него очень близко был "прилет", "Дети, а ну быстро внутрь", – крикнула чья-то мама", – вспоминает Бедняков.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.