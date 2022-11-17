За словами зірки "Будиночку на счастье", родичка не повірила в те, що співвітчизники здатні на такі звірства. І навіть почала ображати саму Віталіну.

Зірка українських серіалів, Віталіна Біблів , почала записувати гумористичні ролики в образі "Баби Наташі", де висміювала росіян, які вірять пропагандистам. Пізніше ці віршики зачепили хрещеницю отця Віталіни, яка мешкає на росії. Про це зірка серіалів розповіла в інтерв'ю " ЖВЛ" .

За словами зірки "Будиночку на счастье", родичка не повірила в те, що співвітчизники здатні на такі звірства. І навіть почала ображати саму Віталіну. Москвичка доводила Біблів, що жахливі кадри з практично повністю зруйнованого Маріуполя – це "театральна постановка", а саму актрису взагалі назвала "нацисткою".

"Її дуже обурили мої відео. Вона мені написала величезне повідомлення на кшталт: "А чому ти не пишеш, що у вас президент наркоман?", "Чому ти не пишеш, що у вас у Маріуполі - це все театральна постановка?". Я зрозуміла, що навіть якщо я буду щось пояснювати, витрачати свої нерви... Я просто написала: "Бажаю, щоб твоя дитина ніколи не знала, що таке рости без матері, без ручок", – поділилася Віталіна Біблів.

Віталіна Біблів упевнена, що примирення з цим народом неможливе ще багато років, навіть після перемоги України у війні. Акторка також відмовилася брати участь у зйомках, де працюють росіяни. Нещодавно Віталіна знялася у польському проекті, де на її прохання замінили костюмера із Москви.

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