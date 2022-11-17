По словам звезды "Будиночку на щастя", родственница не поверила в то, что соотечественники способны на такие зверства. И даже начала оскорблять саму Виталину.

Звезда украинских сериалов, Виталина Библив, начала записывать юмористические ролики в образе "Бабы Наташи", где высмеивала россиян, верящих пропагандистам. Позже эти стишки задели крестницу отца Виталины, которая живет на россии. Об этом звезда сериалов рассказала в интервью "ЖВЛ".

По словам звезды "Будиночку на щастя", родственница не поверила в то, что соотечественники способны на такие зверства. И даже начала оскорблять саму Виталину. Москвичка доказывала Библив, что ужасные кадры из практически полностью разрушенного Мариуполя – это "театральная постановка", а саму актрису и вовсе назвала "нацисткой".

"Ее очень возмутили мои видео. Она мне написала огромное сообщение типа: "А почему ты не пишешь, что у вас президент наркоман?", "Почему ты не пишешь, что у вас в Мариуполе – это все театральная постановка?". Я поняла, что там настолько уже все "промыто". Даже если я буду что-то объяснять, тратить свои нервы.... Я просто написала: "Желаю, чтобы твой ребенок никогда не знал, что такое расти без матери, без ручек", – поделилась Виталина Библив.

Виталина Библив уверенна, что примирение с этим народом невозможно еще много лет, даже после победы Украины в войне. Актриса также отказалась принимать участие в съемках, где работают россияне. Недавно Виталина снялась в польском проекте, где по ее просьбе заменили костюмера из Москвы.

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