Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" та тренер "Голосу країни-12" Олександра Зарицька зараз перебуває в США, де вона дає благодійні концерти і розповідає про те, що відбувається в Україні. Але кілька годин тому вона втішила шанувальників новиною в Instagram, що незабаром повернеться до України та назвала причину.
Зокрема, знаменитість повідомила, що повертається заради зйомок у прямих ефірах "Голосу країни-12", які показуватимуть 20 листопада.
"Я вже дуже сумую і днями повернуся додому. І одразу на знімальний майданчик, адже вже цієї неділі ми зустрінемося у фіналі "Голосу країни-12", - написала Олександра Зарицька.
Співачка наголосила, що їй не віриться, що в пісенному конкурсі час так швидко пролетів і ось уже чекають на прямі ефіри. Зірка уточнила, що саме у прямому ефірі буде відоме ім'я переможця. При цьому вона вірить у свою команду "Другого шансу", адже всі хлопці в неї неймовірно талановиті та сміливі.
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"Всі учасники стали для нас рідними! Тому дуже вболіваю за наших, але й вірю, що попереду у них класне майбутнє", - доповнила солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька.
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