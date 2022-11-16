Как сообщает Politeka.net, cолистка группы "KAZKA" и тренер "Голосу країни-12" Александра Зарицкая сейчас находится в США, где она дает благотворительные концерты и рассказывает о происходящем в Украине. Но несколько часов назад она обрадовала поклонников новостью в Instagram, что вскоре вернется в Украину и назвала причину.

В частности, знаменитость сообщила, что возвращается ради съемок в прямых эфирах "Голосу країни-12", которые будут показывать 20 ноября.

"Я уже очень скучаю и на днях вернусь домой. И сразу на съемочную площадку, ведь уже в это воскресенье мы встретимся в финале "Голосу країни-12", - написала Александра Зарицкая.

Певица подчеркнула, что ей не верится, что в песенном конкурсе время так быстро пролетело и вот уже ждут прямые эфиры. Звезда уточнила, что именно в прямом эфире будет известно имя победителя. При этом она верит в свою команду " Второго шанса", ведь все ребята у нее невероятно талантливые и смелые.

"Все участники стали для нас родными! Поэтому очень болею за наших, но и верю, что впереди у них классное будущее", - дополнила cолистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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