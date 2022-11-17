Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото та розповіла про свій новий проект – вона влаштувала танцювальний майстер-клас.

На нових фотографіях Ілона показала, як відбувався цей захід. Судячи з кадрів, у танцювальному залі панувала тепла та весела атмосфера, гості із задоволенням повторювали рухи, навчаючись танцювати у майстрів. Допомагав Ілоні з танцями, а також спікером був ще один учасник "Танців з зірками" Олександр Прохоров. А серед зіркових гостей можна помітити актрису та дружину продюсера "Квартал 95" Анну Саліванчук.

У підписі до публікації Гвоздєва розповіла: "Нещодавно пройшов благодійний танцювальний майстер клас "Танець Сили". Нам вдалося об'єднати поціновувачів танцю в одне ком'юніті та продемонструвати, як потужна сила танцю та як мистецтво може допомогти нам у такий складний час. Захід зроблено з метою підтримки наших захисників. Був збір на обігрівачі та теплий одяг для 44-го окремого стрілецького батальйону (Харківський напрямок). Хочу подякувати всім партнерам, гостям, спікерам та організаторам заходу за участь.

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