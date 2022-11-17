Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото и рассказала о своем новом проекте – она устроила танцевальный мастер-класс.

На новых фотографиях Илона показала, как проходило это мероприятие. Судя по кадрам, в танцевальном зале царила теплая и веселая атмосфера, гости с удовольствием повторяли движения, учась танцевать у мастеров. Помогал Илоне с танцами, а также был спикером еще один участник "Танців з зірками" Александр Прохоров. А среди звездных гостей можно заметить актрису и жену продюсера "Квартал 95" Анну Саливанчук.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала: "Недавно прошел благотворительный танцевальный мастер класс "Танец Силы". Нам удалось объединить ценителей танца в одно комьюнити и продемонстрировать, как мощна сила танца и как искусство может помочь нам в такое сложное время. Мероприятие сделано с целью поддержки наших защитников. Был сбор на обогреватели и теплую одежду для 44-го отдельного стрелкового батальона (Харьковское направление). Хочу поблагодарить всех партнеров, гостей, спикеров и организаторов мероприятия за участие. Соединяемся, танцуем ради победы и помощи нашим ВСУ. СЛАВА УКРАИНЕ".

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова растянулась в эффектном шпагате и восхитила фигурой: "Серьезное оружие".

Как сообщала Politeka, Jerry Heil без лишних слов показала, как россияне радуются гибели невинных поляков: "Пусть видят...".

Также Politeka писала, что Кароль в слезах эмоционально обратилась к украинцам после сложного вечера: "И ты береги себя...".