Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала оригінальне фото у незвичайному вбранні.

Як видно, Слава зняла себе у дзеркало на телефон і у всій красі продемонструвала цікаву обновку. Перед камерою зірка з'явилася в чорному худі з написом: "Путін ти за*бав". Також на ній яскраві червоні штани та чорні чоботи на шпильках. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Камінська написала: "Приїхала до подружки @lina.ohotnikova вродлива за красою, а тут ще купа подружок. Правду на светрі написала". Шанувальники відразу взялися коментувати нову публікацію артистки: "Гарні чобітки", "Нам усім потрібен такий светр", "Найкраща ви!", "Ой, клас. Я теж такий хочу", "Ей! Дайте явки та паролі де взяли кофтинку ", "Хороший бізнес, однак, вийшов", "І мені такий светр потрібен", "Ох ти! Мені терміново мені цей светр! Усю Україну б завернути в такий светр! Просто мрія!", "Вчіть вже рідну мову!", "Класний светр", "Де купити такий светр?", "Крутий. Також хочу".

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