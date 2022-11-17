Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила оригинальное фото в необычном наряде.

Как видно, Слава запечатлела себя в зеркало на телефон и во всей красе продемонстрировала интересную обновку. Перед камерой звезда появилась в черном худи с надписью: "Путин ты за*бал". Также на ней яркие красные штаны и черные сапоги на шпильках. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Каминская написала: "Приехала к подружке @lina.ohotnikova красивая за красотой, а тут еще куча подружек. Правду на свитере написала". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Красивые сапожки", "Нам всем нужен такой свитер", "Самая лучшая вы!", "Ой, класс. Я тоже такой хочу", "Ей! Дайте явки и пароли где взяли кофточку", "Хороший бизнес, однако, вышел", "И мне такой свитер нужен", "Ох ты! Мне срочно мне этот свитер! Всю Украину бы завернуть в такой свитер! Просто мечта!", "Учите уже родной язык!", "Классный свитер", "Где купить такой свитер?", "Крутой. Также хочу".

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