Популярна співачка Тіна Кароль з'явилася у Швейцарії та встигла зустрітися з маленькими українцями.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль займається не лише концертами, а й намагається підтримати постраждалих українців у результаті російської агресії. Останнім часом артистку все частіше можна помітити на різноманітних важливих заходах та благодійних вечорах.

«Сьогодні Тіна Кароль відвідала дітей у Швейцарії, які були змушені виїхати з України через війну» - йдеться у підписі під кадрами з Тіною Кароль.

Шанувальники також одразу підтримали новий ролик із артисткою:

«Яке щастя, коли українець на чужі землі зустрічає українця 🤗🇺🇦💙💛; Тіна Кароль дарує всім радість. Ми її обожнюємо.

«Зворушливий момент для всіх – відеодзвінок у реалтаймі хлопців із фронту з глядачами у концертному залі. Це про єднання нації, це про підтримку та наснагу, це про повагу та увагу нашим захисникам. Колір нації!

Хлопці Чернівецького прикордонного загону, що знаходяться на Донеччині, отримали утеплення від мого фонду. Слава нашим людям та нашим Героям» - також поділилася Тіна.

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