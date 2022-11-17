Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль занимается не только концертами, но и старается поддержать пострадавших украинцев в результате российской агрессии. В последнее время артистку все чаще можно заметить на различных важных мероприятиях и благотворительных вечерах.
«Сегодня Тина Кароль посетила детей в Швейцарии, которые были вынуждены уехать из Украины из-за войны» - сказано в подписи под кадрами с Тиной Кароль.
Поклонники также сразу поддержали новый ролик с артисткой:
«Какое счастье когда украинец на чужие земли встречает украинца 🤗🇺🇦💙💛; Тина Кароль дарит всем радость. Мы ее обожаем.❤».
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«Трогательный момент для всех – видеозвонок в реалтайме ребят с фронта со зрителями в концертном зале. Это об единении нации, это о поддержке и воодушевлении, это об уважении и внимании нашим защитникам. Цвет нации!
Ребята Черновицкого пограничного отряда, которые находятся в Донецкой области, получили утепление от моего фонда. Слава нашим людям и нашим Героям» - также поделилась Тина.
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