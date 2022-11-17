Популярная певица Тина Кароль появилась в Швейцарии и успела встретиться с маленькими украинцами.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль занимается не только концертами, но и старается поддержать пострадавших украинцев в результате российской агрессии. В последнее время артистку все чаще можно заметить на различных важных мероприятиях и благотворительных вечерах.

«Сегодня Тина Кароль посетила детей в Швейцарии, которые были вынуждены уехать из Украины из-за войны» - сказано в подписи под кадрами с Тиной Кароль.

Поклонники также сразу поддержали новый ролик с артисткой:

«Какое счастье когда украинец на чужие земли встречает украинца 🤗🇺🇦💙💛; Тина Кароль дарит всем радость. Мы ее обожаем.❤».

«Трогательный момент для всех – видеозвонок в реалтайме ребят с фронта со зрителями в концертном зале. Это об единении нации, это о поддержке и воодушевлении, это об уважении и внимании нашим защитникам. Цвет нации!

Ребята Черновицкого пограничного отряда, которые находятся в Донецкой области, получили утепление от моего фонда. Слава нашим людям и нашим Героям» - также поделилась Тина.

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова растянулась в эффектном шпагате и восхитила фигурой: "Серьезное оружие".

Как сообщала Politeka, Jerry Heil без лишних слов показала, как россияне радуются гибели невинных поляков: "Пусть видят...".

Также Politeka писала, что Кароль в слезах эмоционально обратилась к украинцам после сложного вечера: "И ты береги себя...".