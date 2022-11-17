Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним фото та розповіла про свій майбутній концерт у Києві.

Як видно, на новій фотографії Надя знята на сцені у повній темряві, вона рукою тримає мікрофон, але відвернулася від нього і дивиться кудись у височінь. Перед камерою він з'явився у чорній майці, поверх якої накинула сіру кофту оверсайз. Її волосся недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.

У підписі до публікації Дорофєєва написала про свій концерт у Києві та розповіла, які особливі гості там будуть: "У минулому житті special guests концерту були б колеги-артисти, а зараз… особливими гостями мого київського виступу стануть працівники енергетичної сфери - супергерої, які прикладають надзусилля, щоб відновити інфраструктуру після ворожих обстрілів і щодня підсвічують наші сенси! Друзі, всіх вас я також чекаю. 2 грудня Stereo Plaza".

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