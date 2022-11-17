Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным фото и рассказала о своем будущем концерте в Киеве.
Как видно, на новой фотографии Надя запечатлена на сцене в полной темноте, она рукой держит микрофон, но отвернулась от него и смотрит куда-то в высь. Перед камерой он появилась в черной майке, поверх которой накинула серую кофту оверсайз. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.
В подписи к публикации Дорофеева написала о своем концерте в Киеве и рассказал, какие особенные гости там будут: "В прошлой жизни special guests концерта были бы коллеги-артисты, а сейчас… особенными гостями моего киевского выступления станут работники энергетической сферы – супергерои, которые прикладывают сверхусилия, чтобы восстановить инфраструктуру после вражеских обстрелов и каждый день подсвечивают наши смыслы! Друзья, всех вас я тоже жду. 2 декабря, Stereo Plaza".
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