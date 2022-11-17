Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Онуфрійчук на честь Дня працівників радіо та телебачення, який відзначали 16 листопада, вирішила розповісти про свою роботу.

"Знали б ви, друзі, як я сумую за своєю роботою та тими часами, коли мала зйомку за зйомкою, коли потрібно було вчити сценарії, готуватися до ефірів🥺Для мене робота на телебаченні — це з одного боку про витривалість, шалений ритм, постійну роботу над собою. А з іншого боку — про море емоцій та краси навколо, талановитих людей, цікавих знайомств, адреналін та бажання бути причетною до класних проєктів! 🤩", — зізнається Іванна.

Ведуча додала, що дуже сумує за зйомками та героями свого авторського шоу «Без Краватки», а також ефірами проєкту "Танці з зірками".

"Ми з командою надзвичайно талановитих людей протягом трьох місяців щодня працювали над шоу, щоб в неділю ввечері ви увімкнули телевізор та усміхнулись. Для мене моя робота — це в першу чергу спосіб життя та окремий вид задоволення. Саме тому мені її так не вистачає 💔Та я вірю, що ми знімемо ще не одне круте шоу для наших українців! Головне завдання зараз — витримати навалу нашого дурноватого сусіда, а далі буде ще!💪🏼", — наголосила Онуфрійчук.

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