На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати печиво з бананів та вівсяних пластівці.

"Готуючись до нового сезону, вирішив зайнятись собою 🤣 і зробив для себе таке собі Хелсі-печиво, яке їм на сніданок перед спортзалом. А для вас це ще може бути смачною ідеєю для дітей, які не бажають їсти вівсянку!", — радить Володимир Ярославський.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

2 банани

70 г вівсянки

50г 100% шоколаду

25 г какао-масла

Горіхи та сухофрукти на ваш вибір

Спершу м’якіть двох бананів треба добре розім'яти виделкою. Додаємо вівсянку і даємо настоятись хвилин 15-20, потім суміш викладаємо у вигляді печива з маленьким вглибленням посередині на пергамент.

Вмикаємо духовку на 180 і коли нагріється - випікаємо печиво приблизно 20 хвилин. Далі, за словами зірки "Мастер Шеф", треба розтопити чорний шоколад разом з какао-маслом (тут можна використати або водяну баню, або мікрохвильовку).

"Готові вироби вийняти з духовки, дати охолонути, у вглиблення налити трохи шоколадної суміші і поверх покласти горіхи і сухофрукти. Як охолоне, їсти можна навіть з молоком 😋Воно не дуже сухе, веганське і зручно взяти з собою!❗️Шоколад ви можете брати на свій смак! -Також можна додавати різні спеції за смаком! -банани найкраще смакують після заморозки, але і просто перезрілі підійдуть!", — радить Ярославський.

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