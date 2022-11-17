В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Онуфрийчук в честь Дня работников радио и телевидения, который отмечали 16 ноября, решила рассказать о своей работе.

"Знали бы вы, друзья, как я скучаю по своей работе и тем временам, когда имела съемку за съемкой, когда нужно было учить сценарии, готовиться к эфирам 🥺Для меня работа на телевидении — это с одной стороны о выносливости, безумном ритме, постоянной работе над собой. А с другой стороны — о море эмоций и красоты вокруг, талантливых людях, интересных знакомствах, адреналине и желании быть причастной к классным проектам! 🤩", — признается Иванна.

Ведущая добавила, что очень скучает по съемкам и героям своего авторского шоу «Без галстука», а также эфирам проекта "Танці з зірками".

"Мы с командой чрезвычайно талантливых людей в течение трех месяцев ежедневно работали над шоу, чтобы в воскресенье вечером вы включили телевизор и улыбнулись. Для меня моя работа — это в первую очередь образ жизни и отдельный вид удовольствия. Именно поэтому мне ее так не хватает 💔Но я верю, что мы снимем еще не одно крутое шоу для наших украинцев! Главная задача сейчас - выдержать нашествие нашего дурноватого соседа, а дальше будет еще!", - подчеркнула Онуфрийчук.

Напомним, Потапу сделали замечание, напомнив, что он живет в Украине.

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