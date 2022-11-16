Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але регулярно приїжджає до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила зворушливе родинне фото та розповіла, що скоро знову поїде за кордон та нарешті зустрінеться з найріднішими.

"Уже більше двох тижнів я не бачила дівчаток і Захура. Серце розривається. Дехто пише в коментарях, що я дітям більше потрібна, іди в сім’ю… Я вдячна моїм найріднішим за розуміння, підтримку мою і моєї країни🙏💛💙 Сьогодні знову в дорозі, скоро зможу зацілувати чоловіка, а вже потім і моїх Арабеллу і Мірабеллу❤️А ще вітаю всіх причетних з Днем радіо, телебачення та зв’язку!", — пише Камалія.

Шанувальники в коментарях підтримали співачку:

"На жаль, війна змінила наше життя на завжди. Дякуємо за все, що Ви робите. Хай Бог береже і дає терпіння нам вистояти";

"А дівчатка - одна в маму, одна в тата";

"Дуже красиві🙏🏻❤️здоров'я вам всій родині".

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