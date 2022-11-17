Цього разу на своїй сторінці в Instagram Влад Яма розмістив пост на честь Дня працівників радіо, телебачення та зв‘язку, який відзначали 16 листопада.
"Із телебаченням маю тісний і успішний зв‘язок впродовж багатьох років. Але розважальне ТБ зараз на паузі. А для радіо я занадто красивий. І головне зараз - безпека сім‘ї. Зі святом всіх причетних. Миру!", — написав Влад Яма.
У коментарях танцюристу, як завжди, дісталася щедра порція критики за "втечу" та небажання повертатися в Україну. Негативні реакції він намагається видаляти, але почистити все не виходить.
"Головне, що совість повністю атрофована. З таким діагнозом робота на телебаченні-чудовий вибір", "😂ну да, коли чоловік трусло, значить він КРАСИВИЙ", "Перестала поважати", — пишуть україці під постом.
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Раніше Влад Яма в інтерв'ю Славі Дьоміну розповідав, що перетнув кордон іще до того, як чоловікам заборонили виїжджати з країни.
"Перші декілька годин 24-го, коли це все почалося, ми з дружиною почали обговорювати про всяк випадок варіанти: от що ми будемо робити, якщо російські військові прийдуть до нашої хати. От що робити реально. І якщо вони будуть зі зброєю, а я без. Що я можу зробити, як я можу захистити свою родину", - заявив танцюрист.
Нагадаємо, Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.
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