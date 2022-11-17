Украинский танцор, участник многих сезонов шоу "Танці з зірками" Влад Яма сразу после полномасштабного вторжения рф выехал за границу и пока не собирается возвращаться.

В этот раз на своей странице в Instagram Влад Яма разместил пост в честь Дня работников радио, телевидения и связи, который отмечали 16 ноября.

"С телевидением имею тесную и успешную связь на протяжении многих лет. Но развлекательное ТВ сейчас на паузе. А для радио я слишком красив. И главное сейчас - безопасность семьи. С праздником всех причастных. Мира!", - написал Влад Яма.

В комментариях танцору, как всегда, досталась щедрая порция критики за "бегство" и нежелание возвращаться в Украину. Негативные реакции он пытается удалять, но почистить все не выходит.

"Главное, что совесть полностью атрофирована. С таким диагнозом работа на телевидении – великолепный выбор", "😂 да, когда мужчина трусло, значит он КРАСИВ", "Перестала уважать", - пишут украинцы под постом.

Ранее Влад Яма в интервью Славе Демину рассказывал, что пересек границу еще до того, как мужчинам запретили выезжать из страны.

"Первые несколько часов 24-го, когда это все началось, мы с женой начали обсуждать на всякий случай варианты: вот что мы будем делать, если российские военные придут в наш дом. Вот что делать реально. И если они будут с оружием, а я без. Что я могу сделать, как я могу защитить свою семью", - заявил танцор.

Напомним, Потапу сделали замечание, напомнив, что он живет в Украине.

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