І з’ясувати, у чому ж її головний секрет, пише Politeka.net. Як повідомив Клопотенко, паляницю робить паляницею характерний надріз зверху.

«І я розумію чому. Це вона типу регоче з сусідів, що не можуть вимовити її назву. Дарую вам цю думку», - пошуткував Клопотенко.

Роздуми кулінара надихнули українців на свої роздуми про паляницю та розповіді про те, що вони знають про цей різновид українського хліба, а також на спогади з дитинства.

«Моя бабця з Львівщини паляницею називала смажене тісто на пательні. Коли тісто залишалось після перижків вона його розкатувала з маслом і потім смажила як товстий великий млинець. Неймовірно смачно було з часником та сіллю», «Ой, я прям запах її уявила, кусаєш, а вона хрустить і кришиться на рукавички і кролячу шапку, йдеш щаслива додому і несеш півпаляниці. Спогади з дитинства», «Пам’ятаю таку форму з радянського дитинства. Скоринка саме в «посмішці» була найсмачнішою», « А яка ж вона смашна!!! Завжди, коли хтось їхав до Києва просили привізти цю смакольку....», «Паляниця дуже смачний запах мала,

І ціна була 28 копійок. Це сама висока ціна на хліб. Український і Арнаутка 16 копійок були. Білий кірпічик ( цеглина) 20 копійок. Ідеш з магазину і обов‘язково цю « посмішку» підгризаєш. Дуже смачно…пям‘ятаю», - пишуть українці.

Додамо, що раніше Клопотенко поділився рецептом паляниці лише з кількох простих інгредієнтів.

«Це буде хліб без дріжджів. Тому й часу на приготування ви витратите небагато. Головне тут – дуже ретельно вимішати тісто», - розповідав кухар.

Нагадаємо, раніше Клопотенко розповів, що змінилось після того, як він перейшов на українську мову.

Також повідомлялось, що Клопотенко зіазнався у своєму страху дитинства.

Крім того, Politeka.net писала, що Клопотенко спантеличив українців новим рецептом.