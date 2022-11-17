И выяснить, в чем же главный ее секрет, пишет Politeka.net. Как сообщил Клопотенко, паляницу делает паляницей характерный надрез сверху.

«И я понимаю почему. Это она типа хохочет с соседей, которые не могут произнести ее название. Дарю вам это мнение», - пошутил Клопотенко.

Размышления кулинара вдохновили украинцев на свои размышления о палянице и рассказы о том, что они знают об этой разновидности украинского хлеба, а также на воспоминания из детства.

«Моя бабушка из Львовщины паляницей называла жареное тесто на сковороде. Когда тесто оставалось после пирожков, она его раскатывала с маслом и потом жарила как толстый большой блин. Невероятно вкусно было с чесноком и солью», «Ой, я прям запах ее вообразила, кусаешь, а она хрустит и крошится на перчатки и кроличью шапку, идешь счастливая домой и несешь полпаляницы. Воспоминания из детства», «Помню такую ​​форму из советского детства. Корка именно в «улыбке» была самой вкусной», «А какая же она вкусная!!! Всегда, когда кто-то ехал в Киев, просили привезти эту вкусноту....», «Паляница очень вкусный запах имела, и цена была 28 копеек. Это самая высокая цена на хлеб. Украинский и Арнаутка 16 копеек были. Белый кирпич (кирпичик) 20 копеек. Идешь из магазина и обязательно эту «улыбку» подгрызаешь. Очень вкусно… помню», - пишут украинцы.

Добавим, что ранее Клопотенко поделился рецептом паляницы только из нескольких простых ингредиентов.

«Это будет хлеб без дрожжей. Потому и времени на приготовление вы потратите немного. Главное здесь – очень тщательно вымешать тесто», - рассказывал повар.

Напомним, ранее Клопотенко рассказал, что изменилось после того, как он перешел на украинский язык.

Также сообщалось, что Клопотенко признался в своем страхе детства.

Кроме того, Politeka.net писала, что Клопотенко озадачил украинцев новым рецептом.