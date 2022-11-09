Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка не забуває і про Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим. А цього разу Клопотенко вирішив розповісти, який у нього дитячий страх був.

"Згадав, що я ще в дитинстві готував з батьками квашену капусту. Тому що у мене були маленькі ручки, і я міг запхати капусту в банку. Крутий спогад насправді. Зізнайтеся, кого батьки використовували так само?

А рецепт квашеної капусти є у мене на ютубі. Бо все одно про неї тепер думатимете. Я не просто так даю вам караусту перед сном. Думайте тепер, як вона смачно хрумтить. А якщо є разом із пюре, в якому неабиякий шмат вершкового масла, то взагалі дах від щастя зносить", - написав Клопотенко.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Було таке... Але частіше використовували маленькі ручки, щоб помити банку", "Хаха. Тому, не маючи дитину або маленьких рученят, квасити капусту найкраще в каструлі", "у мене рука влазить у банку, але квасим ми капусту в бочці", "А чому потрібно саме в банку робити??)".

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