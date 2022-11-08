Популярний український кулінар, шоумен та блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав кумедне відео та розповів про новий рецепт.

Як виявилось, Євген показав на відео, як готував вареники з незвичайною начинкою, а саме макаронами зі шкварками. У підписі до публікації ресторатор запитав користувачів, що вони думають про таку начинку.

"У мене на ютубі є рецепт вареників з макаронами і шкварками всередині. Ваші емоції? Але ще там є нормальна така їжа, яка не буде вас шокувати. Бо я, насправді, багато намагаюся робити під ваш запит. Щоб у вас потім було таке відчуття типу ви от тільки вчора подумали про медовик, а я вам вже сьогодні дав його рецепт. А ще там багато українського. Тих самих страв, на які ви чекали все життя, просто не знали про це. Але коли спробуєте, то все зрозумієте. Стараюся таке от робити для вас. А ще ви можете бути тими людьми, завдяки яким існує мій ютуб", - написав Клопотенко.

Варто зазначити, що думки людей про рецепт таких вареників розійшлися. У коментарях почалася дискусія про те, що це по суті тісто в тісті чи олія. Однак є й ті, кому ідея сподобалася, особливо такі вареники підійдуть дітям, які дуже люблять макарони.

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