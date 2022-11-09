Так, у своєму Інстаграм шеф-кухар зізнався, що стати собою він зміг саме завдяки українській мові.

«Я став собою на 100%, коли перейшов на українську мову. І ніякі коучі по пошуку свого Я не потрібні. Базовий ти - це твоя мова, ну і їжа, звичайно», - підкреслив Клопотенко.

У День української писемності та мови ресторатор закликав українців «говорити українською, писати українською, їсти українське, займатись коханням українською (це для тих, хто ще не пробував), думати українською, лаятись українською, дякувати нашим захисникам українською».

Підписники, коментуючи допис Клопотенка з його фото, жартують, що, окрім своєї мови та їжі для пошуку свого Я ще потрібно не соромитись виходити в халаті та капцях на вулицю».

«Для пошуку свого Я потрібні - своя Мова, їжа ну і звичайно не соромитись виходити в халаті та капцях на вулицю», «Лаятися українською ще не вдається», «Халатік українською як буде? А бомбіческий халатік? Дизайнер халатика українець?», - коментують підписники шеф-кухара його заклик і знімок.

Нагадаємо, Андрій Данилко згадав, як збирав пляшки, щоб заробити грошей.

Також повідомлялось, що Клопотенко зіазнався у своєму страху дитинства.

Крім того, Politeka.net писала, що Клопотенко спантеличив українців новим рецептом.