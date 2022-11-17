Дружина українського співака Віктора Павлика трохи посперечалася з іншою дівчиною, яка зрештою визнала свою провину.

Як повідомляє Politeka.net, дружина українського співака Віктора Павлика – блогер Катерина Реп'яхова – потрапила у ДТП. За словами блогерки, ДТП сталася з вини іншого водія, саме вона порушила правила дорожнього руху. Про це Катерина повідомила на своїй сторінці Instagram-Stories.

"Сьогодні я відчула "принади" відсутності світла. У мене в'їхала дівчина. Історія довга, але вона не права. Я їхала головною, а вона виїжджала з другорядної і в'їхала в крило. Все через відсутність світлофора", - поділилася Катерина Реп'яхова.

Внаслідок ДТП, в авто Катерини є пошкодження. Дружина українського співака Віктора Павлика трохи посперечалася з іншою дівчиною, яка зрештою визнала свою провину. Вони вирішили питання, тому навіть не довелося викликати на місце події поліцію.

Варто зазначити, що Катерина Реп'яхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло. Михайло Павлик – первісток Репяхової та четверта дитина Віктора Павлика. Від попередніх стосунків у співака є син Олександр та дочка Христина, єдинокровні брат та сестра.

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