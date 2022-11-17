Как сообщает Politeka.net, жена украинского певца Виктора Павлика – блогер Екатерина Репьяхова – попала в ДТП. По словам блогерши, ДТП произошло по вине другого водителя, именно она нарушила правила дорожного движения. Об этом Екатерина сообщила на своей странице Instagram-Stories.
"Сегодня я почувствовала "прелести" отсутствия света. У меня въехала девушка. История длинная, но она не права. Я ехала по главной, а она выезжала из второстепенной и въехала в крыло. Все из-за отсутствия светофора", — поделилась Екатерина Репьяхова.
В результате ДТП, в авто Екатерины есть повреждения. Жена украинского певца Виктора Павлика немного поспорила с другой девушкой, которая в итоге признала свою вину. Они решили вопрос, потому даже не пришлось вызывать на место происшествия полицию.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Вслед за гибелью Стремоусова: загадочно исчезла "замглавы" Херсонщины, назначенная оккупантами
Женщина погибла прямо на могиле мужа: выяснились обстоятельства
"Имеем результат": поставщиков и производителей иранских дронов наконец-то наказали, подробности
Жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинцам: "Умоляю, не ждите..."
Стоит отметить, что Екатерина Репьяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.