Жена украинского певца Виктора Павлика немного поспорила с другой девушкой, которая в итоге признала свою вину.

Как сообщает Politeka.net, жена украинского певца Виктора Павлика – блогер Екатерина Репьяхова – попала в ДТП. По словам блогерши, ДТП произошло по вине другого водителя, именно она нарушила правила дорожного движения. Об этом Екатерина сообщила на своей странице Instagram-Stories.

"Сегодня я почувствовала "прелести" отсутствия света. У меня въехала девушка. История длинная, но она не права. Я ехала по главной, а она выезжала из второстепенной и въехала в крыло. Все из-за отсутствия светофора", — поделилась Екатерина Репьяхова.

В результате ДТП, в авто Екатерины есть повреждения. Жена украинского певца Виктора Павлика немного поспорила с другой девушкой, которая в итоге признала свою вину. Они решили вопрос, потому даже не пришлось вызывать на место происшествия полицию.

Стоит отметить, что Екатерина Репьяхова и Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

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